Zes maanden met uitstel voor kopstoot TVDZM

19 november 2019

De rechter in Mechelen heeft een vrouw veroordeeld tot een celstraf van zes maanden probatie-uitstel. De vrouw uit Beerzel stond terecht voor slagen en verwondingen. In de nacht van 2 op 3 februari 2018 kreeg de vrouw het aan de stok met een andere vrouw in een café in Heist-op-den-Berg. Beklaagde ging vervolgens al dansend naar haar slachtoffer en begon haar te duwen. Nadat het geduw en getrek stopte en het slachtoffer richting toiletten ging, escaleerde de ruzie opnieuw. “In de toiletten werden er drie kopstoten uitgedeeld”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. De kopstoten werden oorspronkelijk betwist maar op zitting ging haar advocate over tot bekentenissen. “Al stel ik me heel wat vragen bij de verklaringen van de getuigen”, zei de advocate. “Die waren met de vrienden van de tegenpartij niet meteen objectief.” De vrouw werd tot slot ook nog veroordeeld tot een geldboete van 1.200 euro waarvan enkel 400 euro effectief.