Zes maanden cel voor diefstal van zonnebril

27 december 2019

De 29-jarige Marian M. is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van zes maanden. Hij ging er vorig jaar vandoor met een zonnebril. Beklaagde werd hiervoor al een keer veroordeeld. Toen bij verstek. Hij tekende verzet aan en vroeg een mildere straf. “Het was een gelegenheidsdiefstal”, zei zijn raadsman Cédric Monheim. “Hij wou die brillen kopen maar toen ze deze aan het passen waren en de verkoopster even naar achteren ging, zijn er mee aan de haal gegaan.” De strafpleiter vroeg enige mildheid aan de rechter maar die ging daar niet op in. Ze veroordeelde hemt omwille van zijn gevuld strafregister tot een celstraf van zes maanden gekoppeld aan een geldboete van 800 euro.