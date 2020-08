Zendmast wordt buur van onthaalgebouw Averegten: “Betere ontvangst en uitkijktoren voor vogels” Antoon Verbeeck

10 augustus 2020

16u37 0 Heist-Op-Den-Berg Aan het onthaalgebouw van provinciaal groendomein de Averegten komt er op vraag van Orange en Telenet een zendmast van 39 meter hoog. De mast moet de gsm-ontvangst in de omgeving verbeteren.

Het openbaar onderzoek van de nieuwe zendmast loopt nog tot begin september. Het zijn providers Telenet en Orange die vragende partij zijn voor een zendmast in de omgeving van de Boonmarkt. “Providers kloppen geregeld aan bij openbare besturen voor een nieuwe locatie voor een zendmast. Zo staan er bijvoorbeeld ook pylonen in de Schorre in Boom en in het Molse Zilvermeer. In de Averegten krijgt de zendplaats zijn plaats in een zone die als recreatiegebied staat ingekleurd”, vertelt de directeur van het domein, Els Goyvaerts.

Uitkijktoren

“Naast een betere ontvangst, kan de zendmast ook door de provincie worden ingezet bij tellingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de signalen te gebruiken bij het tellen van het aantal bezoekers. De mast komt in een zone die geen natuurlijke waarde heeft en zal dus niet uit de toon vallen. Voor de vogels zal hij dienst kunnen doen als uitkijktoren. We denken er ook aan om op de mast een plekje te creëren voor roofvogels.” De provincie maakt ook werk van een nieuwe parking aan het onthaalgebouw. In september wil men meer zicht krijgen op de concrete planning van het project.