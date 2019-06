Woonzorgcentrum Heilige Familie opent relaxwandeling en snoezelbadkamer Antoon Verbeeck

21 juni 2019

14u43 0

Woonzorgcentrum Heilige Familie langs de Westerlosesteenweg in Heist-op-den-Berg opende op donderdagavond een relaxwandeling voor personen met dementie. Heilige Familie is daarmee het vierde en laatste woonzorgcentrum in Heist dat een dementievriendelijke wandeling aanbiedt. “De stuurgroep ‘dementievriendelijke gemeente’ van Heist-op-den-Berg nam het initiatief om dementievriendelijke wandelingen te maken. Elk woonzorgcentrum in Heist-op-den-Berg heeft er nu één. Het parcours van onze wandeling is zo’n vier kilometers lang, telt twee stopplaatsen, en gaat onder andere langs de manege De Cavalerie en kinderboerderij Bollekeshoef. Deelnemers gaan met een uitleentas op pad, waarin enkele attributen en prenten zitten die herinneringen kunnen oproepen”, aldus verpleegkundige van Heilige Familie Sofie Van den Vonder. Personen met dementie kunnen bij Heilige Familie voortaan ook baden in de snoezelbadkamer, een onderdeel van de relaxwandeling. “De badkamer bestaat uit een hoog-laag bad, een badstoel, een systeem voor lichttherapie en en een snoezelkar, die rustgevende muziek en geuren verspreidt in de kamer. Op een rustgevende manier worden alle zintuigen geprikkeld.”