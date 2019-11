Winterbar De Schapenstal in Zonderschot is aan derde editie toe Antoon Verbeeck

29 november 2019

In hartje Zonderschot kan je vanaf 7 december voor een portie gezelligheid en sfeer naar de winterbar De Schapenstal. Voor het derde jaar op rij staken enkele inwoners van het Heistse dorp de handen uit de mouwen voor de opbouw van de blokhut. Opnieuw staan er tal van activiteiten op het programma en dragen de lokale verenigingen een steentje bij door plaats te nemen achter de toog.

“Dagelijks openen onze deuren om 13 uur en is iedereen welkom om in een leuke winterse sfeer te komen genieten van een drankje. Zondag is er telkens zelfgebakken taart en verse soep te verkrijgen. Verschillende verenigingen zorgen ook voor een extraatje zoals bijvoorbeeld een gin-tonic of verwenkoffie”, vertelt Gerry Verbeeck, één van de initiatiefnemers. Op het programma dit jaar staan onder andere een akoestisch optreden van 80’s icoon John Watts, leadzanger van Fischer Z, de Elvis coverband Hound Dog Junior en Peter Vanlaet van Mama’s Jasje, die een ode brengt aan het repertoire van Doe Maar. Nieuw dit jaar is ‘De Schapenwandeling’, een wandeling van 5 kilometers die vertrekt aan de Schapenstal. “Elk jaar wordt er ook een goed doel gekozen dat mee kan genieten van de uiteindelijke opbrengst. Dit jaar is gekozen voor vzw Casa Di Colore”, klinkt het. De Schapen sluit na zondag 5 januari 2020 de deuren.

Meer info via deze link.