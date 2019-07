Wim en Viviane vieren 25ste huwelijksverjaardag in spiegeltent Antoon Verbeeck

In Pijpelheide (Booischot) vierden Wim Janssens (54 jaar) en Viviane Lankers (55) hun 25ste huwelijksverjaardag in een spiegeltent langs de straat Bist. Familie, vrienden en buren kregen een uitnodiging in de bus voor de feest op zondag 7 juli. “We hebben altijd gezegd dat we ons 25ste huwelijksverjaardag op deze manier wilden vieren. Destijds deden we dat in de parochiezaal, dan is dit toch iets anders”, lacht Wim. “We zijn fan van de kermis en dan vooral van de oude spiegeltenten. Deze tent komt uit het Kempische Oosterlo, de mooiste die we konden vinden.”