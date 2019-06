Wielerevenementen Goorse Gordel en Heylen Vastgoed Classic vallen op dezelfde dag: “Jammer dat we elkaars concurrentie zijn” Antoon Verbeeck

03 juni 2019

18u44 0 Heist-Op-Den-Berg De organisatie van het wielerevenement Goorse Gordel, dit jaar aan zijn 19de editie toe, betreurt dat de nieuwe fietshappening Heylen Vastgoed Classic dezelfde datum heeft uitgekozen voor hun evenement. De twee wielerevenementen zullen op zondag 23 juni plaatsvinden in Heist-op-den-Berg.

De Goorse Gordel start net als de voorgaande jaren op de terreinen van transportbedrijf Bellekens in de Impulsstraat. Enkele kilometers verder, in de Paul van Roosbroecklaan, kan je deelnemen aan de eerste editie van de Heylen Vastgoed Classic, dat georganiseerd wordt door de mensen achter wielerwedstrijd Heylen Vastgoed Heistse Pijl. Wielerrecreanten hebben op zondag 23 juni in Heist dus keuze uit twee wielerevenementen. Wielertoeristenclub Het Papwiel uit Heist-Goor, de organisator van Goorse Gordel, had het graag anders gezien. “Het is jammer dat we dit jaar met elkaar in concurrentie moeten gaan”, zegt Bart Goyvaerts van Het Papiel. “De Goorse Gordel vindt al bijna 20 jaar lang plaats tijdens het weekend voor de traditionele braderij in het centrum van Heist-op-den-Berg. Ondertussen hebben we een naam opgebouwd en zijn we een gevestigde waarde. Spijtig genoeg heeft niemand van Heylen Vastgoed Classic vastgesteld dat er al die zondag een wielerevenement in Heist-op-den-Berg is.”

In elkaars vaarwater

“Elk jaar ontvangen we zo’n 1.600 fietsers. We kunnen alleen maar afwachten en weten pas de dag zelf of twee wielerevenementen op één dag in ons naspeel heeft gespeeld. Volgend jaar, wanneer het BK wielrennen in een ander weekend plaatsvindt, zouden we niet in elkaars vaarwater zitten. We proberen er hoe dan ook een leuke dag van te maken. Deelnemers krijgen de keuze uit drie afstanden: 30 kilometers in de Heistse regio, 60 kilometers richting het Vlaams-Brabantse Winksele en 90 kilometers richting het Hageland. De barbecue wordt aangestoken en onze deelnemers ontvangen opnieuw een attentie in de vorm van een handdoek en ticket voor onze tombola.”

Bij Heylen Vastgoed Classic baseerde men zich op de wielerkalender. Het evenement vindt een dag na de wielerwedstrijd Heylen Vastgoed Heistse Pijl plaats, het weekend voor het BK wielrennen. Jef Van den Bosch van Heylen Vastgoed Classic ziet geen graten in twee wielerhappenings op één dag. “Wij zullen ons publiek hebben, zij dat van hen. Het gaat om twee verschillende parcours: wij rijden door de Kempen, zij richting Hageland. Het is dus niet zo dat we twee keer hetzelfde aanbieden of onze parcours elkaar overlappen. Diezelfde dag is er trouwens nog een fietstocht die langs het Hageland gaat”, reageert Van den Bosch. “We hebben een aantal scenario’s voor een samenwerking voorgesteld, maar uiteindelijk zag de organisatie van de Goorse Gordel dat niet zitten. De wielerkalender ziet er ieder jaar anders uit en het samenvallen van onze evenementen is eenmalig.”