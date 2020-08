Wie in Hallaar skaten wil, moet zich inschrijven: “Iedereen moet een kans krijgen om te skaten” Antoon Verbeeck

10 augustus 2020

Skaters die willen skaten op het skatepark in Hallaar moeten zich voortaan verplicht inschrijven voor een plaatsje op het park. Het lokaal bestuur wil zo het aantal aanwezigen in de hand houden. “Om iedereen een kans te geven af en toe te kunnen skaten, is het vanaf nu verplicht om je in te schrijven. Op die manier is het voor iedereen duidelijk wie wanneer toegang heeft tot de ‘beton’”, klinkt het. Er mogen maximum 10 skaters op de rampen. Inschrijven kan via www.heist-op-den-berg.be/webshop. Skaters kunnen er tijdsblok van 2 uur per dag reserveren, dit voor maximum vier dagen in de week. “Politie kan ten alle tijden controleren wie zich heeft ingeschreven. Bij overtredingen, riskeer je een boete van 250 euro.”