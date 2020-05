Werkstraf voor jongeman die zestien inbraken pleegde Tim Van Der Zeypen

20 mei 2020

09u50 0 Heist-Op-Den-Berg De rechter in Mechelen heeft een jongeman uit Heist-op-den-Berg schuldig bevonden aan zestien inbraken. Hassan A.K. kreeg een werkstraf opgelegd van 180 uren.

Begin dit jaar werd de jongeman opgepakt. Op basis van vingerafdrukken kon hij worden gelinkt aan verschillende inbraken en inbraakpogingen in Heist-op-den-Berg. De jongeman viseerde naast woonzorgcentra ook nog een kinderdagverblijf, een hotel, het OCMW en het gemeentehuis. Soms ging hij er meerdere keren langs.

Bij een huiszoeking in zijn woning, vond de politie ook goederen die afkomstig waren van de drie recentste inbraken. Op de zitting ontkende hij met uitzondering van één feit, alle andere feiten met klem. “Deze jongeman is aan een niet al te best parcours bezig”, besloot de aanklaagster. “Ondanks zijn jonge leeftijd werd hij al bij verstek veroordeeld door de politierechtbank en verscheen hij als minderjarige ook al voor de jeugdrechter.”

650 euro schadevergoeding

Het parket vroeg een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel. De verdediging vroeg en kreeg een werkstraf opgelegd van 180 uren. Voert hij deze niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van 18 maanden effectief.

Aan een Heists kinderdagverblijf moet hij een materiële schadevergoeding betalen van iets meer dan 400 euro en 250 euro morele schadevergoeding.“Het is een plek waar de kwetsbaarste personen van de maatschappij verblijven. Voor hun was een deel van hun veiligheidsgevoel weg”, aldus de advocaat van het kinderdagverblijf. Ook het OCMW en de gemeente Heist-op-den-Berg stelde zich burgerlijke partij.