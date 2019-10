Werken in centrum van Wiekevorst zijn afgerond Antoon Verbeeck

18 oktober 2019

14u16 0 Heist-Op-Den-Berg De werken in het centrum van Wiekevorst zijn na 18 maanden beëindigd. Er werd een gescheiden rioleringsstelsel geïnstalleerd en de wegenis in het dorp werd onder handen genomen. Ook het parkeeraanbod is voortaan anders georganiseerd.

In april 2018 gingen lokaal bestuur Heist-op-den-Berg, Aquafin en Pidpa van start met rioleringswerken, waarbij het regenwater van het afvalwater gescheiden werd. Verschillende nutsmaatschappijen maakten van de gelegenheid gebruik om een aantal aanpassingen te doen, waarna de wegenis werd vernieuwd. Anderhalf jaar later, zijn de werken in het centrum van Wiekevorst volledig afgerond. “Het centrum is heringericht met meer ruimte voor de bewoners en bezoekers. Om de veiligheid te verhogen is de snelheid in Wiekevorst-Dorp beperkt tot 30 kilometer per uur. Doorgaand vrachtverkeer wordt geweerd uit het centrum. Fietsers en gemotoriseerd verkeer delen de rijbaan. Bij het inhalen van fietsers moet steeds een zijdelingse afstand van minimaal één meter gerespecteerd worden”, deelt het lokaal bestuur mee.

Parkeren

“Tussen Morkhovenseweg en de kerk werd heet openbaar domein is opgedeeld in een centrale rijbaan met aan beide zijden een voetpad. In deze zone is parkeren op de rijbaan toegelaten rechts ten opzichte van de rijrichting, zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan en evenwijdig met de rand van de rijbaan, tenzij anders aangeduid op het terrein. Op een aantal plaatsen zijn parkeervakken aangebracht. In de zone in het verlengde van de Dalstraat tot aan het Gildenhuis is het toegelaten om, in afwijking van het algemene reglement, te parkeren op het trottoir. Aangezien er geen parkeerplaatsen zijn gemarkeerd, moet dit parkeren parallel met de rijbaan gebeuren. Hierbij moet steeds voldoende ruimte, minimaal 1,5 meter, vrijgelaten worden voor voetgangers. Tussen de kerk en de Herenthoutseweg mag je parkeren op de rijbaan, tenzij anders aangeduid door een verbodsbord. In de afgebakende parkeervakken geldt bijkomend een parkeerduurbeperking van twee uren op werkdagen tussen 9 en 18 uur. Wanneer je wat langer blijft, kan je best gebruikmaken van de parking nabij het kruispunt met de Herenthoutseweg.”