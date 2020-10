Werken aan Paul Van Roosbroecklaan in Heist-op-den-Berg: “Versleten wegdek aan vernieuwing toe” Antoon Verbeeck

09 oktober 2020

Volgende week voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit aan het wegdek van de Paul Van Roosbroecklaan (N15) in Heist-op-den-Berg. Tijdens de werken is de gewestweg twee dagen afgesloten en moet het verkeer lokaal een omleiding volgen. “Op dinsdag 13 en woensdag 14 oktober wordt er gewerkt in de Paul Van Roosbroecklaan. De toplaag asfalt van het wegdek is versleten en aan vernieuwing toe. Een aannemer zal telkens de oude toplaag eerst affrezen en vervolgens een nieuwe laag asfalt aanbrengen. De werfzone situeert zich tussen de rotonde met de Lostraat en het kruispunt met de Vogelroedestraat. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Lostraat en de Westerlosesteenweg”, deelt AWV mee.