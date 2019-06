Wereldfeest aan bioboerderij De Averegten Antoon Verbeeck

05 juni 2019

13u27 0 Heist-Op-Den-Berg Het Heistse Noord-Zuidoverleg organiseert op zondag 16 juni het wereldfeest Zuiders Getint. Plaats van het gebeuren is de weide naast de bioboerderij van provinciaal groendomein De Averegten.

Op het programma staan twee wereldmuziekgroepen: de Cubaanse muzikant Rey Cabrera met begeleidingsband en Gansan, een Belgische band die jazz en Afrikaanse muziek combineert. “Er zijn ook verscheidene workshops voor groot en klein: henna, dotpainting, knutselen met blikjes en plastic recycleren voor de kinderen, Tibetaanse momo’s maken voor de volwassenen. De allerkleinsten kunnen zich ook laten schminken bij de grimestand. Op het wereldmarktje kan je bij de Wereldwinkel en bij ‘Méér dan mooi’ terecht voor fairtradeproducten en -kledij. Er is ook artisanaat te vinden uit Marokko, India, Kameroen en Ghana”, klinkt het. “Verschillende Noord-Zuidorganisaties en vierdepijlerprojecten die actief zijn in Heist-op-den-Berg stellen hun werking voor. Verder verwennen we je nog met heerlijk Marokkaans eten en muntthee in de kleurrijke berbertent, met Indonesische maaltijden, barbecue uit Kameroen, Indische hapjes, koffie uit de wereldwinkel en ijsjes van het Heide Atelier.”

Zuiders Getint duurt van 14 tot 19 uur. Inkom is gratis.