Wel een wachtrij, maar geen overrompeling op Heistse zondagsmarkt: “De mensen zijn nog afwachtend” Antoon Verbeeck

07 juni 2020

15u19 0 Heist-Op-Den-Berg In Heist-op-den-Berg maakte de populaire voddenmarkt op zondag een terugkeer na een verplichte lockdown van bijna 3 maanden. De markt vond alleen plaats in de Eugeen Woutersstraat en beperkte zich tot 50 kramen. Het maximumaantal bezoekers, dat op 400 stond, werd niet bereikt.

Van de tweedehandskraampjes, marktkramen met boeken en strips ontbrak elk spoor. Het lokaal bestuur gaf bij de verdeling van de vijftig standplaatsen de voorkeur aan voornamelijk bloemen, planten, groenten en pluimvee. Deze week toch. Bezoekers Elisabeth Crauwels en Frans Verbeeck waren al om half 8 op post. “De organisatie lijkt op punt te staan. Er staat handzeep en op het wegdek werden er pijlen aangebracht die het enkelrichtingsverkeer aangeven. Je merkt toch wel wat enthousiasme bij de marktkramers en bij de kopers. Het aanbod is beperkt, maar wij nu alles waarvoor we naar de markt komen; de bloemenkramen en het viskraam. Het enkelrichtingsverkeer is wel een beetje wennen, want terugkeren naar een kraam mag in principe niet.”

Minder inkomsten

In de loop van de voormiddag stond er bij momenten een lange wachtrij aan de ingang van de markt op het kruispunt met de Binnenweg. Toch was het volgens de kramers geen al te drukke bedoening. “We verdienen vandaag minder dan op een zondagsmarkt voor de lockdown. Ik veronderstel dat de mensen toch nog afwachtend zijn”, vertelt Hilde Helsen, die met haar dierenbenodigdheden een vaste waarde is op de zondagsmarkt. “Het is voor ons voorlopig nog een raadsel of we ook volgende week mogen komen. Als gemeente lijkt het me niet simpel om zoiets op poten te zetten. We mogen zeker niet klagen over de organisatie.”

Max. 380 bezoekers

“Er was een wachtrij, maar de doorstroming ging vlot. Mensen hebben nooit langer dan tien minuten moeten wachten. Op een gegeven moment waren er zo’n 380 marktbezoekers. Het maximumaantal van 400 werd nooit bereikt”, vertelt Wim Dom, ambtenaar Lokale Economie in Heist. “We hoorden vandaag enkele Limburgse accenten en enkele gezinnen maakten er een uitstapje van. Het is nog niet de bedoeling dat de zondagsmarkt opnieuw een daguitstapje wordt, wel dat de bezoekers hun aankopen doen en vertrekken.”

Kramenwissel?

“Deze week ging de voorkeur uit naar de corebusiness van de markt, zijnde bloemen, planten, groenten, fruit en dieren, aangevuld met nog voedingskramen. Of het volgende week dezelfde bezetting zal zijn, is nog niet duidelijk. Mogelijk verwelkomen we binnenkort ook de tweedehandskraampjes terug. Al moet dat eerst nog groen licht krijgen van de overheid”, klinkt het nog.