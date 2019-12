Weinig verrassingen in meerjarenplan van vijf meerderheidspartijen: “Komst van Oostelijke Rondweg en aankoop van kazernegrond” Antoon Verbeeck

17 december 2019

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg stelt vanavond op de gemeenteraad het meerjarenplan voor deze legislatuur voor. Het plan herbergt weinig tot geen verrassingen en handelt voornamelijk over plannen die al enkele jaren op tafel liggen, zoals de komst van de Oostelijke Rondweg. De meerderheid gaat de gemeentebelastingen niet verhogen.

De vijfpartijencoalitie van Heist-op-den-Berg, waarin de partijen CD&V, N-VA, Groen, PRO Heist en Open Vld zetelen, hadden in eerste instantie een investeringsbudget van 81 miljoen euro voor ogen, maar uiteindelijk wil men het deze legislatuur met 65 miljoen euro doen. “Het meerjarenplan is grondig bediscussieerd door zeer veel mensen uit de administratie en de vijf partijen. Het is het resultaat van vele maanden denk-, reken- en vergaderwerk tussen verschillende actoren”, klonk het. De meerderheid zal onder andere 4 miljoen euro pompen in de langverwachte Oostelijke Rondweg en 5 miljoen in het rioleringsproject van Bruggeneinde. Er wordt ook nog geïnvesteerd in de aankoop van de grond van de nieuwe brandweerkazerne en in fietspaden en wegen. Van de bouw van een administratief centrum, de komst van een sporthal ten zuiden van de N10 en een nieuw jasje voor winkelhart Bergstraat staat er niets concreets in het meerjarenplan. Er dient verder nog wat denkwerk te gebeuren, onder andere voor een studie van het nieuw administratief centrum en de locatie van windturbines, die op termijn de gemeente zo’n 700.000 euro zouden opleveren.

Hoewel de gemeenteschuld de komende jaren stijgt naar meer dan 50 miljoen, komende van zo’n 25 miljoen euro, is Heist-op-den-Berg volgens schepen van Financiën Jan Moons (N-VA) een gezonde gemeente. “Op dit moment zitten we met een schuldgraad van iets meer dan 600 euro per inwoner. Dat is ver onder het Vlaams gemiddelde van 950 euro, en een stuk beter dan vergelijkbare gemeenten.” Aan de belastingen wijzigt niets. Het lokaal bestuur belooft verder nog een kritische oefening te maken van de gemeentelijke instellingen, zonder daarbij personeelsleden af te danken.