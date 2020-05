Wanneer opent nieuw zwembad in Heist de deuren? “Hopen op 8 juni, maar wachten nog op info van Veiligheidsraad”

Heist-Op-Den-Berg

Groep Sportoase heeft een nieuwe openingsdatum voor het nieuwe zwembad in Heist-op-den-Berg De Lo voor ogen, al plaatst het daar zelf nog een groot vraagteken achter. De nv voerde nu al enkele maatregelen door in haar filialen om de gezondheid van bezoekers en medewerkers te bewaken. “Maar we weten nog helemaal niet waar we naartoe aan het werken zijn”, klinkt het.