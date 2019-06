Wagen crasht tegen brug over Nete Antoon Verbeeck

27 juni 2019

18u29 0

Op de Bevelsesteenweg-Kruiskensbaan, op de grens van Itegem met Bevel, vond in de late namiddag omstreeks 17 uur een verkeersongeval plaats. De bestuurder van een personenwagen verloor de controle over zijn stuur ter hoogte van de brug over de Nete, waarna het voertuig tegen de leuning van de brug belandde. De schade aan de wagen was aanzienlijk. De chauffeur werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.