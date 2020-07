Waarnemend burgemeester in Heist over provinciale maatregelen: “Beter voorkomen dan genezen” Antoon Verbeeck

28 juli 2020

19u53 0 Heist-Op-Den-Berg Waarnemend burgemeester van Heist-op-den-Berg Jan Moons (N-VA) heeft begrip voor de nieuwe provinciale maatregelen.

“Je kan zeggen dat het streng en drastisch is, maar dat is misschien ook nodig. Met deze maatregelen wil men voorkomen dat we opnieuw in lockdown moeten, met alle gevolgen van dien. Dit zijn geen leuke beslissingen om te nemen, maar beter voorkomen dan genezen”, reageert Moons, die nog meegeeft dat het aantal besmettingen in Heist-op-den-Berg stabiel blijft.