Waar kan je in Heist-op-den-Berg eten bestellen tijdens coronacrisis? Lees hier waar u terecht kan Antoon Verbeeck

19 maart 2020

13u06 2 Heist-Op-Den-Berg Door de verplichte sluiting tot 3 april starten heel wat horecazaken met afhaal- en levermogelijkheden. Wij helpen graag een handje door enkele takeaway- en levermogelijkheden in Heist onder de aandacht te brengen.

Maginique

Het restaurant in het Bergbos ontsnapt niet aan de maatregelen van de overheid en zal de komende weken gesloten zijn. Toch zullen de zaakvoerders zich nog blijven inspannen in de keuken en zijn klanten welkom om warme gerechten te komen afhalen. Dat doe je na een telefonische bestelling (0470 41 48 85), telkens van vrijdag tot zondag tussen 16 en 20 uur. Op zondag kan je ook een bestelling doorgeven tussen 11.30 en 14 uur. Op het menu bij Maginique staan onder andere pasta, salades, wokgerechten, vol-au-vent en stoofvlees. Bij een bestelling vanaf 30 euro en binnen de straal van 10 km kan er gratis aan huis geleverd worden. Afhaal is ook mogelijk.

De 46

Bij het Italiaans restaurant De 46 uit de Molenstraat hebben ze dezer dagen een extra afhaalmenu. Er staan enkele nieuwe hoofdgerechten op en uiteraard ontbreken ook pasta en pizza niet. Voor de dorst kan je een fles wijn bestellen. Afhalen is mogelijk van 17 tot 21 uur tijdens de openingsuren (015 34 61 81, 0475 72 47 22 of info@de46.be).

‘t Eetkafee

“’t Eetkafee zal ook in deze moeilijke week paraat staan voor uw lekkere meeneemgerechten, uiteraard met respect voor alle geldende hygiene- en veiligheidsmaatregelen betreffende het corona-virus”, klinkt het bij de zaak aan de Heistse berg. Op het menu: pasta, pizza, salades, tajine, wok en andere gerechten uit de wereldkeuken. ‘t Eetkafee is geopend van 17 tot 20 uur. Bestellen doe je met de telefoon (15 24 26 28).

Oud Egypte

Het team van Oud Egypte, langs gewestweg N10, zet zich ook tijdens de verplichte sluiting in. Klanten kunnen van 12 tot 14 uur, en vanaf 17.30 tot 21.30 bestellen en afhalen (015 24 91 83). Bij Oud Egypte wordt momenteel het afhaalmenu nog samengesteld.

Wilgenhoeve

Van vrijdag tot en met zondag kan je gerechten gaan afhalen bij Wilgenhoeve, in de Begijnendijkse Voetweg in Pijpelheide (Booischot). Minstens dertig minuten op voorhand bellen (015 22 06 00) is vereist. Wilgenhoeven biedt onder andere ribbetjes, spinaziestoemp met worstjes, pasta en een visassortiment aan. Daarnaast kan je ook vol au vent, stoofvlees en bolognaisesaus aankopen per kilogram.

Il Cottage

Nog een Italiaans restaurant uit de Molenstraat dat niet bij de pakken blijft zitten. Het afhaalmenu van Il Cottage bestaat uit klassiekers als brushetta pomodoro, vitello tonnato en lasagne. Maar ook de pasta penne vaffanculo (il corona virus) dello chef prijkt op het menu. Bestellen doe je telefonisch (015 75 70 99).