Exclusief voor abonnees Vuurwerk tijdens oud op nieuw is toegelaten in Heist, als je deze regels volgt Antoon Verbeeck

21 december 2019

10u17 0

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg geeft de spelregels mee van het afsteken van vuurwerk tijdens oud op nieuw. Het GAS-reglement bepaalt dat het afsteken van vuurwerk door particulieren verboden is. Er is één uitzondering, namelijk de nacht van oud op nieuw. Vuurwerk is toegelaten op dinsdag 31 december 2019 van 24 uur tot 0.30 uur op woensdag 1 januari 2020.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis