Vrouwen én mannen welkom, hakken onder 6 centimeter niet: eerste Hoge Hakken Race rond kerk van Wiekevorst Antoon Verbeeck

20 september 2019

08u35 0 Heist-Op-Den-Berg Ben je snel op hoge hakken? Dan moet je deze zaterdag in Wiekevorst zijn. De lokale afdeling van Jong KVLV organiseert tijdens het dorpsfeest de ‘Hoge Hakken Race’. Man, vrouw, jong en oud zijn welkom om een rondje rond de kerk te komen lopen. Hakken onder de zes centimeter zijn niet toegelaten.

Ter gelegenheid van de opwaardering van het dorp van Wiekevorst organiseert een lokaal feestcomité deze zaterdag een dorpsfeest rond de Sint-Jan Baptistkerk. Verenigingen krijgen er de kans om hun werking voor te stellen en komen met tal van standjes en activiteiten op de proppen.

Jong KVLV Wiekevorst is één van die verenigingen. Om 15.15 uur geven zij het startschot van de Hoge Hakken Race. U raadt het al: een loopwedstrijdje op hoge hakken. “Het idee van de Hoge Hakken Race komt van één van onze bestuursleden. Zij doet zelf graag hakken aan en kan er ook snel mee lopen”, vertelt Dorien De Wit van Jong KVLV Wiekevorst. “Jong KVLV Wiekevorst is een onderafdeling van KVLV Wiekevorst en is nog niet zo heel bekend. De Hoge Hakken Race is een ludieke manier om onze werking in de kijker te zetten.”

Strenge controle

Bij een wedstrijd horen uiteraard regels. In het geval van de Hoge Hakken Race zijn er dat niet veel. “Leeftijd maakt niet uit en ook mannen mogen deelnemen. Eigenlijk zijn de enige vereisten dat je zelf een paar hakken meebrengt en de hakken minstens zes centimeter hoog zijn. De hakken worden voor de start gecontroleerd op hun hoogte. Wat je kan winnen? Dat maken we nog niet bekend, het moet een verrassing blijven. Ik kan al wel zeggen dat de winnaar niet naar huis gaat met een nieuw paar hakken”, lacht Dorien.

“Voor de kinderen hebben we ook een activiteit uitgewerkt. De jonge garde mag zich eveneens op het parcours wagen tijdens onze Grote Schoenen Race. Niet perse met hakken, wél met de schoenen van hun mama of papa. Elk type van schoeisel is toegelaten. We richten ons met de activiteit op kinderen tot het eerste leerjaar.”

Rode Kruis paraat

Wiekevorst werd de laatste jaren door het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg omgevormd tot een ‘dorp zonder drempels’. De kerkomgeving werd onder handen genomen en kreeg een nieuwe ondergrond. Deelnemers van de Hoge Hakken Race zullen op zaterdag dus meteen ook uittesten of de ondergrond geschikt is voor hakken.

“We hebben met Jong KVLV nog geen testje gedaan. Op zaterdag zal blijken of het doenbaar is. Aan de kerk is er een klein stukje met kasseien, maar voor de rest is het allemaal vlakke ondergrond. Stel dat er toch een deelnemer valt, dan kunnen we nog altijd rekenen op het Rode Kruis, dat tijdens het dorpsfeest van de partij zal zijn.”

Vanaf 14 uur kunnen deelnemers zich inschrijven aan de stand van Jong KVLV Wiekevorst. Deelnemen is gratis.