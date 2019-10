Vrouw riskeert zes maanden cel voor uitdelen van kopstoten TVDZM

04 oktober 2019

12u15 0

Een vrouw uit Beerzel riskeert een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel voor het slagen en verwonden van een andere vrouw. In de nacht van 2 op 3 februari 2018 kregen de twee het aan de stok met elkaar in een café in Heist-op-den-Berg. Beklaagde ging eerst al dansend naar haar slachtoffer en begon haar te duwen. Nadat het geduw en getrek stopte en het slachtoffer richting toiletten ging, escaleerde de ruzie opnieuw. “In de toiletten werden er drie kopstoten uitgedeeld”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. Zij koppelde aan haar vordering ook nog een geldboete van 150 euro. Bij haar verklaringen aan de politie ontkende ze de kopstoten. “Ik had een voorbeeldfunctie te vervullen voor mijn nichtjes die erbij waren”, klonk het oorspronkelijk. Op zitting vertelde haar advocate dat de feiten niet meer worden betwist maar werd er wel aan toegevoegd dat enkel vriendinnen van het slachtoffer werden verhoord. “Niet meteen de meest objectieve getuigenissen dus”, besloot de advocate. Er werd om een probatie-opschorting gevraagd. Of rechter Theo Byl hier zal op ingaan, weten we op 30 oktober.