Vrouw lichtgewond nadat wagen over de kop gaat TVDZM

13 augustus 2019

09u30 0

Bij een verkeersongeval op de Liersesteenweg is maandagavond een vrouw lichtgewond geraakt. Ze ging met haar wagen over de kop. Kort na 20 uur moest de bestuurster remmen, maar dat lukte niet. Daarop belandde ze met haar wagen in de haag en ging de wagen vervolgens over de kop. De politie, een MUG-arts en een ambulance werden opgeroepen en kwamen ter plaatse. Even werd gevreesd dat de vrouw in het voertuig gekneld zat. De brandweer werd erbij gehaald, maar de vrouw kon uiteindelijk op eigen kracht uit haar voertuig klauteren. Ze werd wel met de ambulance overgebracht naar het Imeldaziekenhuis voor verzorging. De wagen liep aanzienlijke schade op en werd getakeld. Tijdens de interventie werd de Liersesteenweg een tijdje afgesloten.