Vrouw krijgt werkstraf nadat haar hond drie buren aanviel en beet Tim Van Der Zeypen

01 oktober 2020

15u25 1 Heist-Op-Den-Berg Een vrouw uit Booischot (Heist-op-den-Berg) heeft van de rechter in Mechelen een werkstaf opgelegd gekregen. De vrouw stond terecht voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Haar hond, een kruising tussen een Stafford en een Mechelaar, beet vorig jaar drie buren.

In de buurt waar de vrouw woonde, stond haar hond bekend als een agressief dier. Die bewuste dag in juni 2019 brak de hond uit door het poortje van haar tuinomsluiting en viel hij een buurvrouw aan. De vrouw kreeg volgens het parket verschillende beten in beide armen, de hals en in het aangezicht.

Tot op de dag van vandaag ondervindt het slachtoffer hinder. Niet enkel moet ze volgens haar advocate nog een esthetische ingreep ondergaan, de vrouw gaat ook nog steeds naar de psycholoog. Naast de buurvrouw werd ook haar man en een hulpvaardige buur aangevallen door de hond. Ook zij werden gebeten.

Onvoldoende voorzorgen

Het parket vroeg op zitting begin september een celstraf van zes maanden en een geldboete van 1.200 euro. Het oordeelde dat het om onopzettelijke slagen en verwondingen ging, maar vond wel dat de vrouw onvoldoende voorzorgen had genomen.

Het hondenbaasje vroeg de rechtbank om haar niet te veroordelen tot een celstraf en een geldboete, maar stelde zelf een werkstraf voor. Na beraad ging rechter Suzy Vanhoonacker hierop in. De vrouw heeft nu één jaar de tijd om de werkstraf van zestig uren uit te voeren.

Doet ze dit niet, riskeert ze alsnog een celstraf van zes maanden. Aan de buurvrouw werd een provisionele schadevergoeding toegekend van 2.500 euro. Er werd ook nog een deskundige aangesteld om de verwondingen bij het slachtoffer vast te stellen.