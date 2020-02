Vrijwilligers voor zondagsopening water- en uitkijktoren gezocht Antoon Verbeeck

25 februari 2020

De dienst Toerisme van Heist-op-den-Berg zoekt enthousiaste personen die zich willen inzetten voor de vrijwilligerswerking van de dienst. Concreet zullen de vrijwilligers bezoekers ontvangen in de water- en uitkijktoren in het bergbos, telkens op zondagnamiddag. De vrijwilligers ontvangen van de gemeente een onkostenvergoeding. Geinteresseerden kunnen contact opnemen met de dienst van via 015/25.15.82 of toerisme@heist-op-den-berg.be.