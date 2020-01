Vrijwillige monitoren voor bewegingsparcours kleuters gezocht Antoon Verbeeck

07 januari 2020

12u21 0

Team Sport en Jeugd van het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg zoekt enkele enthousiaste vrijwilligers voor de bewegingsschool. Bij een bewegingsschool stellen de monitoren een bewegingsparcours op waarbij verschillende bewegingsvormen worden verwerkt zodat kleuters zich motorisch verder kunnen ontwikkelen. “Elk kind wordt op het parcours vergezeld door een ouder, die zijn of haar kind begeleidt doorheen het parcours. De monitoren voorzien een opwarming en kind-ouderoefeningen tussendoor. Ben je op zaterdag tweewekelijks beschikbaar tussen 8 en 12 uur? Steek je graag de handen uit de mouwen? Werk je graag met kinderen? Ben je minstens 16 jaar? Stel je dan zeker kandidaat”, klinkt het. Aanmelden kan bij de sportdienst in De Sporthal langs de Lostraat of via sportenjeugd@heist-op-den-berg.be.