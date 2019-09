Vrachtwagen raakt bovenleiding van spoorwegovergang in Booischot Kristof De Cnodder en Antoon Verbeeck

26 september 2019

08u44 11

Het treinverkeer tussen Aarschot en Lier was vanmorgen in volle ochtendspits ernstig verstoord. De oorzaak lag bij een incident aan de spoorwegovergang in de Booischotse Broekmansstraat. Een vrachtwagen die te hoog geladen was kwam daar omstreeks 7.40 uur in contact met de bovenleiding van de treinsporen. “De kabels bleken gelukkig niet beschadigd te zijn. Alleen de constructie waarop de kabels hangen werd beschadigd. Rond 8.30 uur kon het treinverkeer hernemen”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “Bij deze een oproep aan vrachtwagenchauffeurs om de toegelaten hoogte van hun cargo te respecteren en voorzichtig te zijn bij spoorwegovergangen. Al bij al viel het vandaag mee, maar uiteraard hebben heel wat reizigers vertraging opgelopen. In de late voormiddag verwacht ik dat het treinverkeer opnieuw stabiel zal zijn.”