Voortaan 50 per uur in IJzerenweg in Booischot: “Komt ten goede van zwakke weggebruiker en duurzaamheid” Antoon Verbeeck

23 juni 2020

10u15 0 Heist-Op-Den-Berg Het schepencollege van Heist-op-den-Berg verlaagt de snelheidslimiet in de IJzerenweg in Booischot naar 50 km per uur. Het voerde eerder al een nieuwe snelheidslimiet in op de Het schepencollege van Heist-op-den-Berg verlaagt de snelheidslimiet in de IJzerenweg in Booischot naar 50 km per uur. Het voerde eerder al een nieuwe snelheidslimiet in op de Mechelbaan

“De N15 is voor Booischot een belangrijke doorgangsroute van waaruit verkeer richting de N10 rijdt. De wegen die daarvoor voorzien zijn, zijn de Kleine Steenweg en de Lostraat. Dat zijn beide wegen van categorie 1, zijnde lokale verbindingswegen. De Mechelbaan en de Broekmansstraat zijn lokale gebiedsontsluitingswegen, dus voor lokaal verkeer. Om te vermijden dat doorgaand verkeer er teveel gebruik van zou maken, heeft het college besloten om dat te ontmoedigen door een beperking van de snelheid”, deelt schepen van Lokale Mobiliteit Kathleen Vantyghem (N-VA) mee.

Wennen

“De aanpassing van de snelheid komt ook ten goede van de zwakkere weggebruikers en van de duurzaamheid. De uitbreiding van de zone 50 op de IJzerenweg kadert daar ook in. Er zijn in de toekomst aanpassingswerken voorzien waarbij het fietspad zal stoppen ter hoogte van de bebouwing. Om die reden voorzien we nu al een aanpassing van de snelheid.” Het lokale bestuur streeft ernaar om deze visie op termijn op zoveel mogelijk plaatsen in de gemeente toe te passen. “Het zal wennen zijn voor de burger, maar het toepassen van die regels in heel Heist zal duidelijkheid creëren over welk vervoer waar terechtkan. Zo zetten we in op de toekomst.”