Voorleesfestival in Heistse bib en De Bus Antoon Verbeeck

12 november 2019

In de bib en op De Bus, de bibliotheek op wielen, kunnen de allerkleinsten deze maand naar verhalen luisteren tijdens het Voorleesfestival. Op het podium-op-wieltjes, van 14 tot 21 november, vind je in de deelgemeenten elke dag een ander verhaal. De Bus doet haar tournee met een ‘Verhaaltje voor het slapengaan’, waarbij pyjama’s en slaapmutsen toegelaten zijn. Inschrijven is niet nodig en deelname is gratis. Met de activiteit richt de bib zich op kleuters en de eerste graad lagere school met hun entourage. Op woensdag 20 november kan je in de bibliotheek komen luisteren naar zes verhalen, gebracht door de vaste voorlezers van de bib.