Voor ruim 6.000 euro aan werkmateriaal van dakwerkers gestolen Tim Van Der Zeypen

27 februari 2020

14u45 0

In de Advokatestraat in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg) hebben dieven ingebroken in een bestelwagen van een dakwerker uit Herentals. De daders gingen ervandoor met een grote hoeveelheid gereedschap. Sommige materialen waren naar verluidt nog maar enkele weken oud. De buit wordt geschat op vermoedelijk zo’n 5.000 tot 6.000 euro. De politie van Heist-op-den-Berg is een onderzoek opgestart.