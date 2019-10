Voice-kandidate Daria opent eerste tattooshop in Pijpelheide Antoon Verbeeck

09 oktober 2019

20u53 0 Heist-Op-Den-Berg Daria Van Bael (18 jaar) uit Begijnendijk opende op zaterdag Blue Eyes Tattoo, de eerste tattooshop in Pijpelheide (Booischot). Daria toonde eerder al haar muzikaal kunnen tijdens The Voice en The Voice Kids, waar ze telkens in het team van Natalia terechtkwam. Naast muziek heeft ze nu dus een nieuwe creatieve passie ontdekt.

“Vorig jaar ben ik in oktober gestart met een opleiding bij Maaikes Skin Art in Heist-op-den-Berg. Daarna deed ik ervaring op in een tattoo shop van een vriendin in Aarschot. Deze zomer vond ik dat de tijd rijp was om op mijn eigen benen te staan en zelf een shop te openen. Een oude bureauruimte in de woonst van mijn vader werd omgebouwd tot tattooshop. Waarom tatoeages? Ik hou ervan. Bovendien is het een sociaal beroep waar ik mijn creatieve ei in kwijt kan”, legt Daria uit. Het liefst zet de tiener black- en dotwork. “Al probeer ik me in alle stijlen te specialiseren. In mijn shop ligt een boek met flash, tekeningen die ik al op voorhand heb gemaakt, maar je kan hier ook terecht met je eigen idee.”

Daria combineert het werk in de shop met muziek. Met ‘Mirror’ bracht ze de dag voor de opening van Blue Eyes Tattoo een nieuwe single uit. “’Mirror’ gaat over onzekerheid. De boodschap in het nummer is dat je gewoon jezelf moet zijn en als je echt iets wil, je gewoon jezelf moet smijten. Dat doe ik nu met Blue Eyes Tattoo. Er zitten nog een drietal nummers in de pijplijn, maar voorlopig ligt de focus op de shop.” Blue Eyes Tattoo vind je in de Grote Heidestraat 3 te Pijpelheide. Meer info op www.facebook.com/BlueEyesTattooo.