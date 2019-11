Voetgangersdoorgang academies afgesloten Antoon Verbeeck

22 november 2019

21u45 0

De voetgangersdoorgang aan de achterzijde van de gemeentelijke academies, ter hoogte van de Hof van Riemenstraat, is volledig afgesloten. De doorgang wordt opnieuw opengesteld zodra de graafwerken op de bouwwerf zijn afgerond. “Voetgangers kunnen de academies bereiken via de hoofdingang in de Oude Godstraat. De achteringang van de academie blijft ook bereikbaar via de Oude Godstraat en fungeert tevens als nooduitgang”, deelt het gemeentebestuur mee.