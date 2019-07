Voetbaltornooi achter De Sporthal Antoon Verbeeck

05 juli 2019

16u08 0

Team Sport en Jeugd van lokaal bestuur Heist-op-den-Berg organiseert in samenwerking met het Lokaal Opvanginitiatief en Arktos vzw een voetbaltornooi op woensdag 10 juli. Verbinding, plezier en sport staan tijdens dit voetbalfeest achter De Sporthal in de Lostraat centraal. Spelers moeten 15 jaar of ouder zijn, teams bestaan uit minstens vijf en maximum negen spelers. Deelnemen is gratis. Inschrijven kan via loi@heist-op-den-berg.be (015/25.79.73) en feloualkadi@arktos.be (0474/31.60.35).