Vlaams Muziek Theater zoekt figuranten en koorzangers Antoon Verbeeck

17 september 2019

Het Vlaams Muziek Theater (VMT) zoekt koorzangers en figuranten voor de operette ‘Het Land van de glimlach’. Op 24 september start het gezelschap met audities in cultuurcentrum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. “Koorervaring en kennis van notenleer zijn zeker een meerwaarde maar is niet vereist. We zoeken verder voornamelijk figuranten tussen 18 en 30 jaar”, laat Bert Slaets van VMT weten. “De voorstellingen lopen van eind januari 2020 tot begin mei 2020 in verschillende Vlaamse culturele centra. De muzikale leiding van ‘Het Land van de glimlach’ is in handen van Frank Boonen. Bram De Beul is regisseur en choreograaf. An Janssens neemt de koorleiding voor haar rekening.” Repetities van het koor vinden deze maand en in oktober plaats, de scenische repetities volgen in november en december. De repetities met het koor, de solisten, het koor en de figuranten samen starten in januari 2020. Op 25 januari 2020 staat de première van gepland. Zowel de première als repetities vinden plaats in Zwaneberg. Wie interesse heeft , mag zijn cv en motivatie doormailen naar auditie@vmt.be.