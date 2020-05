Vingerafdrukken linken jonge inbreker aan zestien feiten: “Hij is aan een niet al te best parcours bezig” Tim Van Der Zeypen

06 mei 2020

16u10 0 Heist-Op-Den-Berg Hassan A.K., een jongeman uit Heist-op-den-Berg heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor zestien feiten. Het gaat om inbraken en pogingen in openbare instellingen in het centrum van Heist-op-den-Berg. De openbaar aanklaagster eiste achttien maanden met probatie-uitstel.

De jongeman viseerde naast woonzorgcentra ook nog een kinderdagverblijf, een hotel, het OCMW en het gemeentehuis. Soms ging hij er meerdere keren langs. De speurders konden alle inbraken uiteindelijk linken. Onder meer door de modus operandi. Zo werd er steeds langs de achterkant ingebroken en werden er steeds twee ramen ingeslagen. Op de glasscherven werden vingerafdrukken gevonden, via telefonie-onderzoek kwam men uiteindelijk terecht bij de jongeman. Eind januari volgde er een huiszoeking in de woning van A.K.’s ouders.

“Daar werden verschillende goederen gevonden die afkomstig waren van bij drie recente inbraken in het OCMW en het gemeentehuis”, zei openbaar aanklager Nele Van Looy op zitting. De jongeman werd opgepakt en verhoord. Eerst werd hij vrijgelaten onder voorwaarden maar omdat hij die schond, werd hij opgesloten in de gevangenis. “Deze jongeman is aan een niet al te best parcours bezig”, besloot de aanklaagster. “Ondanks zijn jonge leeftijd werd hij al bij verstek veroordeeld door de politierechtbank en verscheen hij als minderjarige ook al voor de jeugdrechter.”

Het parket eiste een celstraf van achttien maanden en een geldboete tot 1.600 euro met probatie-uitstel. Zelf ontkende hij alle feiten behalve eentje in het OCMW. “Ik ga niet liegen mevrouw de rechter”, zei hij. “Ik had geld nodig en ik heb dat gedaan.” Zijn raadsman stelde een werkstraf voor. “Enkele jaren geleden is hij naar België gekomen. Hij is gevlucht uit oorlogsgebied en heeft heel wat meegemaakt”, besloot meester Steven Hendrickx.

Het kinderdagverblijf, het OCMW en de gemeente Heist-op-den-Berg stelde zich burgerlijke partij. Het vroeg onder naast een materiële schadevergoeding ook nog een morele schadevergoeding van 1.000 euro. “Het is een plek waar de kwetsbaarste personen van de maatschappij verblijven. Voor hun was een deel van hun veiligheidsgevoel weg”, vulde de advocaat van de openbare instellingen aan. Een vonnis volgt op 18 mei.