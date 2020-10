Vijf chauffeurs verliezen rijbewijs voor twee weken Tim Van Der Zeypen

01 oktober 2020

De politie van Heist-op-den-Berg heeft vijf rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. “Twee chauffeurs waren onder invloed van alcohol, drie anderen testten positief op het gebruik van drugs”, meldt de politiezone Heist. In totaal werden er bij de drugs- en alcoholcontroles 147 autobestuurders gecontroleerd. Naast de vijf rijbewijzen die onmiddellijk werden ingetrokken voor vijftien dagen, trok de politie nog twee rijbewijzen in voor drie uur, en één rijbewijs voor zes uur. “Twee chauffeurs werden tot slot nog geverbaliseerd omdat ze niet in orde waren met de technische keuring”, besluit de politie.