Vier nieuwe inbraken in Rashoevewijk: “We voeren onderzoek en nemen de feiten zeer ernstig” TVDZM

03 februari 2020

15u35 0 Heist-Op-Den-Berg In de Rashoevewijk in Heist-op-den-Berg zijn er afgelopen weekend vier nieuwe woninginbraken geweest. Ruim anderhalve week geleden werd in diezelfde wijk ook al zes keer ingebroken en bleef het een zevende keer bij een poging. Bij de politie nemen ze de feiten ernstig.

Deze keer werd er ingebroken in één woning in de Drieshoevestraat en drie keer in de Zandvoortstraat. “De buit bestond telkens uit geld en juwelen”, vertelt woordvoerster Kim Bastiaens van de politiezone Heist-op-den-Berg. Om in de woningen te geraken werd er ofwel ingebroken via de achterkant of werd er een raam ingeslagen.

“Het gaat dus om dezelfde modus operandi als bij de inbraken van een tijdje geleden”, klink het nog bij de politiewoordvoerster. “Natuurlijk wil dit niet zeggen dat het om dezelfde verdachten gaat.” Eind januari werd er in de Rashoevewijk ook al ingebroken in verschillende woning.

Toen ging het onder meer om woningen in de Essestraat en langs de Halfbunderstraat. Net zoals toen kwam ook dit weekend het labo ter plaatse voor het nodige speurwerk. “We nemen deze feiten bijzonder ernstig en voeren nu verder onderzoek”, besluit Bastiaens.

De politie roept de inwoners van de woonwijk én Heist-op-den-Berg om hen meteen te verwittigen wanneer er zich verdachte handelingen voordoen. Dat kan op het telefoonnummer: 015 75 09 50.