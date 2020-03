Vier maanden cel voor man die OCMW bleef lastig vallen en ermee dreigde om iedereen uit te moorden Tim Van Der Zeypen

13 maart 2020

12u45 0 Heist-Op-Den-Berg Jean V., is door de rechter bij verstek veroordeeld tot vier maanden cel effectief. De man verhuisde een tijdje geleden naar Spanje maar stond vorige maand in Mechelen terecht voor het lastig vallen van het OCMW in Heist-op-den-Berg maar ook de medewerkers ervan. Vaak bedreigde hij hen met de dood.

“Hij was het naar eigen zeggen allemaal kotsbeu en zou vanuit Spanje terugkeren naar Heist-op-den-Berg om iedereen te komen doodschieten”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy destijds. “Drie maanden later herhaalden zich deze feiten.” De aanleiding voor de belaging dateert van een jaar eerder. Toen verloor hij een juridische zaak over een huurgeschil. Omdat hij zich in de steek voelde gelaten door de gemeente, begon hij het OCMW te viseren. De man werd al snel geïdentificeerd en gaf de feiten toe maar verschuilde zich achter overdreven alcoholgebruik. Aan het OCMW, dat zich burgerlijke partij stelde, werd een schadevergoeding van een symbolische euro toegekend. Of er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.