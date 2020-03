VIDEO Vakbonden voeren actie aan woonzorgcentrum Berkenhof: “Bewoners en werknemers willen zekerheid over toekomst” Els Dalemans

05 maart 2020

13u28 2 Heist-Op-Den-Berg De personeelsvakbonden van VSOA, ACV en ACOD voerden donderdagmiddag actie in woonzorgcentrum Berkenhof in Heist-op-den-Berg. “We maken ons zorgen om de toekomst, want in het meerjarenplan van de gemeente is géén budget opgenomen voor Berkenhof na 2022”, zegt VSOA-vakbondsafgevaardigde Veerle Onsea. Bevoegd schepen Sarah Wouters (Groen) belooft snel een oplossing.

“Eind 2019 kregen we plots te horen dat in het meerjarenplan van de gemeente Heist-op-den-Berg geen budget meer beschikbaar is voor woonzorgcentrum Berkenhof nà 2022. Men zei toen ‘een oplossing te zoeken’, maar we zijn nu al enkele maanden verder en kregen geen informatie meer”, zegt Onsea.

Compleet verouderd

“Volgens een studie zou het woonzorgcentrum compleet verouderd zijn en niet meer aan de normen voldoen. Maar bij gebrek aan budgetten is er natuurlijk ook geen grondige renovatie of nieuwbouw mogelijk. We kunnen de deuren toch niet gewoon sluiten in 2022, waar moeten de bewoners en personeelsleden dan naartoe?”

“We begrijpen dat er overal bespaard moet worden, maar zelfs dan zijn er oplossingen mogelijk. Men kan een privatisering onderzoeken, bekijken of het woonzorgcentrum past binnen een grotere groep of deel kan uitmaken van een zorgbedrijf... Dit heeft natuurlijk ook allemaal impact op de zorg voor de bewoners en het statuut van het personeel. Wij vragen daarom zo snel mogelijk duidelijkheid, zodat iedereen weet wat de toekomst brengt.”

Privatisering

“Ook bij ons sloeg de uitkomst van die studie over het verouderde WZC in als een bom. We hébben gewoon geen 20 miljoen euro voor een nieuwbouw”, zegt bevoegd schepen Sarah Wouters (Groen). “Daarom zijn er volop gesprekken aan de gang over mogelijke oplossingen. Een privatisering is voor mij de allerlaatste en minst gewenste optie. Ik zou liever een samenwerking met andere WZC kunnen realiseren.”

“Er wordt al weken lang overlegd en héél hard gewerkt om een oplossing op lange termijn te vinden voor onze 104 bewoners en ongeveer evenveel personeelsleden. Mijn doel is om hen voor de zomervakantie van 2020 goed nieuws te kunnen brengen.”