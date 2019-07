VIDEO + FOTO’S: Zware brand vernielt loods én duiventil: “Mogelijks tientallen duiven omgekomen in brand” Tim Van der Zeypen

10 juli 2019

12u00 0 Heist-Op-Den-Berg In Heist-Goor heeft er vanochtend een zware brand gewoed in een loods langs de Grote Braamstraat. Ook een aanpalende duiventil ging mee op in de vlammen. Ondanks de duivenmelker (79) nog enkele duiven kon laten ontsnappen, lieten mogelijks tientallen andere duiven het leven.

De brand brak uit rond 8.30 uur en verspreidde zich razendsnel. Het was de eigenaar van de duiventil zelf en een buurman die de brand als eersten hadden opgemerkt. Kort daarvoor was de elektriciteit uitgevallen en wanneer beiden poolshoogte gingen nemen, sloegen de vlammen al uit de loods. “De duivenmelker trachtte nog enkele duiven uit zijn til te laten maar slaagde daar niet helemaal in omwille van de hevige hitte”, luidt het in de buurt.

De duivenmelker kon wel nog enkele ramen in het til stuk slagen, waardoor enkele duiven alsnog konden wegvliegen. Naar verluidt zou de duivenkweker iets meer dan een 250-tal duiven hebben. Ondanks er enkele konden worden gered, kwamen er mogelijks toch nog zo’n enkele tientallen duiven om het leven.

Uitslaande brand

Intussen werden ook de hulpdiensten verwittigd. Die kwamen massaal ter plaatse. De lokale politiezone Heist sloot de rijbaan af voor het verkeer. Verschillende brandweerkorpsen van de Hulpverleningszone Rivierenland kwamen hun collega’s uit Heist-op-den-Berg assisteren. “Al vanaf het aanrijden merkten we een hevig rookontwikkeling op dus hebben we de andere korpsen in bijstand gevraagd”, bevestigt brandweermajoor Bert Michielsen. “Bij onze aankomst ging het om een ernstige uitslaande brand.”

Brandweermannen begonnen onmiddellijk met de bluswerken en kregen het vuur snel onder controle. Wel zullen zij nog een lange tijd moeten nablussen. Ondanks de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde de loods volledig uit. Wat er in de loods lag, is nog niet bekend. Ook het duiventil was niet meer te redden. De schade is dus bijzonder groot.

Asbest

Dat er mogelijks ook asbest is vrijgekomen bij de brand is nog niet duidelijk. Naar verluidt lagen er nog enkele golfplaten met asbest op het duiventil. “We kunnen dat nooit volledig uitsluiten”, zegt de brandweermajoor nog. “De gemeente zal nu stalen nemen en onderzoeken.” Indien het om asbest gaat, zullen deze platen dan zo snel mogelijk worden opgeruimd door een gespecialiseerde firma.”

Oorzaak onbekend

Over een mogelijke oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend. Momenteel is ook nog niet geweten of de brand is ontstaan in de loods of in het duiventil. Wel is duidelijk dat de duivenmelker kort voor de brand uitbrak, zijn duiven nog was gaan verzorgen. De politie zal de brand verder onderzoeken. Mogelijks wordt er ook een branddeskundige aangesteld.