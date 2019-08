Verenigingen ongerust over plannen voor grond naast parochiezaal: “Geen appartementen op onze feestlocatie” Antoon Verbeeck

29 augustus 2019

15u52 0 Heist-Op-Den-Berg Een Antwerpse projectontwikkelaar wil onder de kerktoren van Schriek appartementen neerpoten op een stukje groen naast de lokale parochiezaal. De omgevingsvergunning werd reeds aangevraagd, tot ongerustheid van de lokale verenigingen die op het lapje grond al jarenlang hun activiteiten organiseren.

Landelijke Gilde Schriek, de lokale volleybalclub VOC, KLJ Schriek, het comité van de Uylefeesten,... allen maakten ze de afgelopen jaren al gebruik van het stukje grond naast de parochiezaal aan het kerkplein. In Schriek spreken ze dan ook van hun feestgrond, maar een projectontwikkelaar ziet het anders. Hij kocht de grond aan, samen met het leegstaande Brouwershof aan de Leo Kempenaersstraat, en wil in totaal dertien appartementen realiseren in het centrum. Op de feestgrond zouden er vijf appartementen komen. De verenigingen houden hun hart vast. “De grond is een beetje een groene long in Schriek, dat stilaan vol wordt gebouwd. Quasi elke verenigingen heeft er ooit wel iets georganiseerd. De grond is trouwens nog steeds populair, dat werd deze zomer nogmaals duidelijk tijdens de vele evenementen”, reageert Karl Van den Wijngaert, die onder andere lid is van het Uylefeesten-comité.

Geluidshinder

“Voor het verenigingsleven in Schriek zou het een ramp zijn, moesten de plannen van de projectontwikkelaar werkelijkheid worden. Met het Uylefeesten-comité zijn we nu alle verenigingen aan het contacteren”, vult Kenny Van Goolen aan. “Het is belangrijk dat we samen aan hetzelfde zeel trekken en we willen dan ook met alle verenigingen één bezwaarschrift indienen. We hebben nog tot 20 september de tijd. Niet alleen zou het erg zijn moesten we onze feestgrond verliezen, ik stel me ook de vraag of dit wel de ideale plaats is voor een appartementsgebouw. De woningen zouden net naast de parochiezaal komen, waar er geregeld activiteiten zijn. Dan krijg je toestanden waar buren voor het minste naar de telefoon grijpen om bij de politie te klagen over geluidshinder.”

“We hebben ook nagedacht over een aankoop van de grond. Maar de vraag is of we daar met alle verenigingen samen de financiële middelen voor hebben. Bovendien is het ook niet zeker of de projectontwikkelaar zinnens is om de grond apart te verkopen”, aldus Van Goolen. Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg wil meewerken aan een oplossing. “Maar het is en blijft privégrond, waar iemand anders de baas over is. Een aankoop is voor ons geen optie, wel willen we mee borg staan bij een aankoop van een lokale speler als de kerkfabriek of de lokale verenigingen. Dat hebben we in het verleden nog al eens gedaan. De kerkfabriek heeft al te kennen gegeven dat het interesse heeft in de aankoop van de grond. We zullen zien of die gesprekken iets opleveren en helpen waar we kunnen”, aldus burgemeester Luc Vleugels (CD&V).