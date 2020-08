Verdachte (19) van brandstichtingen blijft aangehouden Tim Van Der Zeypen

28 augustus 2020

16u15 2 Heist-Op-Den-Berg De raadkamer van Mechelen heeft de aanhouding van Brian W. (19) uit Heist-op-den-Berg gehandhaafd. De tiener wordt verdacht van een viertal brandstichtingen in de Heistse stationsbuurt. Hij ontkent alle betrokkenheid.

Het voorbije weekend moest de brandweer verschillende keren uitrukken voor verdachte branden. Het ging voornamelijk om vegetatiebranden en branden in spoorwegbermen. Sommige brandhaarden verspreidden zich naar verluidt over ruim honderd meter. Een keer vatte ook nog een aanpalende haag rond een woning vuur. De brand sloeg toen net niet over op de woning.

Enkele uren na de laatste brand werd een verdachte opgepakt. Het gaat om de negentienjarige Brian W. De tiener werd voor onderzoeksrechter Theo Byl gebracht en aangehouden. Vandaag moest hij voor de raadkamer verschijnen. Die zou op zijn beurt moeten beslissen of de tiener langer in de gevangenis moest blijven of niet. Zijn advocate Jente Denckens vroeg om haar cliënt vrij te laten onder voorwaarden.

Betwist betrokkenheid

“Mijn cliënt betwist elke betrokkenheid”, benadrukte de strafpleitster. Na beraad ging de voorzitter van de raadkamer hier niet op in. De aanhouding van W. werd gehandhaafd en de aanhouding werd met één maand verlengd. Of er beroep zal worden aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer, is nog niet bekend. De advocate wil dit eerst nog bespreken met haar cliënt. Zij wachten nu het verder onderzoek af.

Het onderzoek wordt nu volop verder gezet door de recherche van de lokale politiezone Heist. De tiener was volgens de politie geen onbekende, maar de tiener zou wel nog over een blanco strafblad beschikken. “Het is ook de eerste keer dat hij in gevangenis verblijf. Het valt hem ook zwaar”, besluit meester Dencken.