Verdachte (19) van brandstichtingen aangehouden Tim Van Der Zeypen

25 augustus 2020

14u25 1 Heist-Op-Den-Berg De Mechelse onderzoeksrechter heeft de negentienjarige verdachte van een reeks brandstichtingen in de buurt van het station in Heist-op-den-Berg aangehouden. De tiener werd gisteren opgepakt door de politie.

Hulpdiensten van Heist-op-den-Berg hebben sinds afgelopen weekend verschillende keren moeten uitrukken voor vegetatiebranden of branden van de spoorwegbermen. Het vuur woedde vaak hevig en fel. Eén keer werd de brand van een weideland net op tijd opgemerkt en voorkwamen de bewoners dat het vuur oversloeg naar hun woning. De haag ging echter wel mee op in de vlammen. Na de bluswerken werd meteen duidelijk dat het om verdachte branden ging.

Verder onderzoek van de politie en het labo, bevestigde dat vermoeden. Maandag werd dan een negentienjarige verdachte geïdentificeerd en opgepakt. Dinsdagochtend verscheen hij voor de onderzoeksrechter. Daar werd de tiener een tweede keer verhoord. Na dat verhoor werd de negentienjarige aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Eind deze week verschijnt de tiener voor de raadkamer. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de man langer in de gevangenis moet blijven of niet.

Over een mogelijk motief is nog niets bekend.