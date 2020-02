Veldritkampioenen Laurens Sweeck en Mike Uytterhoeven ontvangen lekkernijen van gemeente Antoon Verbeeck

25 februari 2020

18u03 1

Veldrijders Laurens Sweeck (26 jaar) en Mike Uytterhoeven (14 jaar) werden vandaag door een delegatie van het schepencollege van Heist-op-den-Berg ontvangen in de gemeenteraadzaal. Enkele weken geleden werd Itegemnaar Uytterhoeven Belgisch kampioen veldrijden bij de eerstejaars nieuwelingen, een dag later won Sweeck, een Schriekenaar die in Booischot woont, de driekleur bij de elite. De twee kampioenen ontvingen van het college felicitaties en enkele lokale lekkernijen. “Het is de eerste keer dat ik door het gemeentebestuur wordt ontvangen. Het geeft aan dat ik toch iets speciaal heb gepresteerd. Nu mijn veldritseizoen afgelopen is, kan ik zeker van die lekkernijen proeven. Tijdens het seizoen had ik mezelf op de vingers moeten tikken”, lacht Sweeck.