Veiligheidsbedrijf schenkt Annalina 2.000 euro: lift weer stapje dichterbij Wannes Vansina

30 december 2019

De ouders van Annalina (6) uit Heist-op-den-Berg gaan met een warm gevoel het nieuwe jaar in. Net voor kerst kregen ze van veiligheidsbedrijf Vandeputte Safety in Boechout een cheque ter waarde van 2.000 euro. Medewerkers maakten spaghetti en desserten en organiseerden een pingpongtornooi. De CEO verdubbelde vervolgens de opbrengst. “Warme mensen met een groot hart”, oordeelt mama Ann Janssens. Het geld is bestemd voor de bouw van een lift in de basisschool Dr. Jozef Weyns in Beerzel zodat Annalina volgend schooljaar zelfstandig naar boven kan. Dankzij onder meer een benefiet in Zwaneberg met de Romeo’s, verkoop op de kerstmarkt en giften staat de teller intussen op 19.500 euro.