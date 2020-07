Veertiger die ’s nachts eigen appartement in brand stak wilde geen slachtoffers maken. Raadkamer verlengt aanhouding Tim Van Der Zeypen

03 juli 2020

16u00 0 Heist-Op-Den-Berg De 43-jarige J.J. uit Itegem (Heist-op-den-Berg) blijft nog zeker één maand langer in de gevangenis. Zijn aanhouding werd vrijdagmiddag door de raadkamer verlengd. De 43-jarige J.J. uit Itegem (Heist-op-den-Berg) blijft nog zeker één maand langer in de gevangenis. Zijn aanhouding werd vrijdagmiddag door de raadkamer verlengd. In de nacht van zaterdag op zondag stak hij zijn appartement in de Hallaarstraat in brand. Drie flats werden onbewoonbaar verklaard.

De veertiger werd na de brand meteen opgepakt door de politie van Heist-op-den-Berg. Eén dag later liet de onderzoeksrechter hem opsluiten in de gevangenis. Hij wordt verdacht van brandstichting in een bewoond pand. Ontkennen zou de veertiger niet doen. Naar verluidt zou de man wel benadrukken dat hij geen slachtoffers wilde maken. Net daarom verwittigde hij zelf de hulpdiensten en ook zijn buren.

Bij de brand raakte niemand gewond. Iedereen kon de woning tijdig verlaten. De schade aan de appartementen was bijzonder groot. De duplex van de veertiger liep zware brandschade op, de overige twee appartementen liepen water- en rookschade op en werden onbewoonbaar verklaard. Vrijdag verscheen de 43-jarige J. voor de raadkamer in Mechelen.

Daar zou worden beslist of zijn aanhouding werd verlengd of niet. De advocate van J. wilde niet veel commentaar kwijt. Zij wacht samen met haar cliënt het verdere onderzoek af. Ook over een motief van zijn handelen, is nog niets bekend. Na beraad besliste de voorzitter van de raadkamer om zijn aanhouding te handhaven. De man blijft dus al zeker één maand langer in de cel.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer, is nog niet bekend.