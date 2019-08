Veerkrachtige Dorpen maakt actieplan op voor Heist-Goor Antoon Verbeeck

26 augustus 2019

Na Booischot en Schriek is Heist-Goor het derde kerkdorp in Heist-op-den-Berg waar het participatieproject ‘Veerkrachtige Dorpen’ zal neerstrijken. De aftrap van het project vindt plaats op donderdag 29 augustus vanaf 19.30 uur, in de zaal van de fanfare achter de kerk in de Pastoor Mellaertsstraat.

“Op een vernieuwende manier kunnen inwoners samen de goede en minder goede punten van hun dorp in kaart brengen. Thema’s zoals het aanbod van basisvoorzieningen, mogelijkheden tot ontmoetingen, bereikbaarheid tot zelfs de klimaatsverandering komen aan bod. Inwoners kunnen inschrijven voor vier werksessies, waarin ze zich buigen over allerlei vragen. Wat maakt Heist-Goor uniek? Wat zijn de sterktes van mijn dorp en waaraan kunnen we nog werken? Op basis van de werksessies formuleren zij nadien concrete acties om Heist-Goor veerkrachtiger te maken. Het einddoel is een integraal en gedragen actieplan voor Heist-Goor”, klinkt het. Momenteel loopt een oproep aan de inwoners van Heist-Goor om mee te doen. Het project ‘Veerkrachtige Dorpen’ is een samenwerking tussen Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg, Provincie Antwerpen, Innovatiesteunpunt en RURANT vzw. Daarnaast nemen ook de gemeenten Essen, Hulshout en Laakdal deel aan het project. Meer info op www.veerkrachtigedorpen.be