Vakbonden zitten samen met directie MSD rond afsplitsing: “Niet de bedoeling om banen te schrappen” Antoon Verbeeck

07 februari 2020

16u08 0 Heist-Op-Den-Berg Farmareus MSD, met een vestiging in Heist-op-den-Berg, gaat de bedrijfsstructuur aanpassen om naar eigen zeggen productiever te worden.

Producten met verlopen patenten worden op termijn ondergebracht in een aparte onderneming, NewCo. Vakbonden zaten vrijdag samen met de directie tijdens een bijzondere ondernemingsraad. “Op korte termijn zou er voor het personeel weinig veranderen. De ongerustheid op de werkvloer is momenteel beperkt, al vragen de mensen zich wel af of ze op de lange termijn een soort van Aldi van de geneesmiddelen gaan worden, een low-cost maatschappij. De directie garandeerde ons echter dat het de ambitie heeft om nog voor de afsplitsing de lonen en arbeidsvoorwaarden gaat betonneren”, zegt ACV-secretaris Paul Schoeters. MSD heeft momenteel ruim duizend werknemers in ons land. De commerciële afdeling in Brussel is goed voor een 230-tal banen. De overige werkkrachten zijn actief in Heist-op-den-Berg. “Een groot aantal medicijnen verdient meer aandacht. De splitsing moet daartoe leiden. Het is absoluut niet de bedoeling om banen te schrapen”, klinkt het bij MSD.