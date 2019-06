Uylefeesten landen na 10 jaar opnieuw in Schriek Antoon Verbeeck

06 juni 2019

11u00 0 Heist-Op-Den-Berg Na tien jaar afwezigheid zijn de Schriekse Uylefeesten terug van weggeweest, met dank aan verschillende verenigingen en vrijwilligers uit de Heistse deelgemeente. Van zaterdag tot en met zondag valt er in het dorp heel wat te beleven: van sportieve activiteiten en een ontbijt tot een praatcafé en optredens.

Een korte geschiedenis: de eerste Uylefeesten werden zo’n 40 jaar geleden georganiseerd om de bouw van de parochiezaal in Schriek te kunnen betalen. Een traditie was geboren en jarenlang werd er tijdens het Pinksterweekend gefeest in Schriek. Er was een loopkoers, het praatcafé in het ‘Groene Woud’, een Vlaamse kermis, een fuif en de verkiezing van de Uyleprinses. In 2009, toen Schriek 700 verjaardagskaarsjes mocht uitblazen, werd het concept van de Uylefeesten terug van onder het stof gehaald. “Ondertussen zijn we weer 10 jaar verder, 710 jaar parochie Schriek. Het moment om Schriek nog eens te vieren. Opnieuw worden tal van activiteiten gepland samen met de verenigingen. De opbrengst gaat deze keer naar de onze Parochiezaal die na zoveel jaar trouwe dienst wel wat aanpassings- en verbeteringsweken kan gebruiken, eigenlijk een grondige renovatie”, zeggen Carl Verelst en Kenny Van Goolen van het Uylencomité.

KLJ-deejays

Beginnen doet men op zaterdag met de Uyleloop, een jogging voor zowel kinderen, G-atleten als volwassenen. Voor iedere deelnemer is er een groentepakket voorzien. Tijdens de avond kan je genieten van optredens van de Schriekse ‘The Voice van Vlaanderen’-finaliste Rune en de Schlagershowband. DJ Tom bouwt tijdens de nacht een feestje. “Doorlopend zijn er op zaterdag verschillende eetstandjes. Zondagochtend is er ons ‘Ontbijt in het dorp’. Het is aanbevolen om vooraf in te schrijven, wat kan bij verschillende lokale handelaars. Aansluitend zorgt de fanfare De Ware Eendracht voor een aperitiefconcert. Je kan ook onze pas gerestaureerde kerk bezoeken met een gids en gaan eten in het parochierestaurant in de parochiezaal. In de namiddag zijn er diverse kinderanimaties voorzien en optredens van de Magneet Dansers, The Wallace Pipe Band, Marchandise en de Mary’s Little Lamb . De oudste en jongste KLJ-deejays sluiten onze zondag af.”

18 verenigingen

Op maandag kan je bij een stukje taart komen genieten van een optreden van Bobby Prins. Het praatcafé in het ‘Groene Woud’ is het ganse weekend open. Het wereldberoemde Schriekse HOPLA-bier zal ook in zijn versie van 710-jaar Parochie Schriek weer het ganse weekend te proeven zijn. “In een aangepast glas natuurlijk”, klinkt het. De opbouw van het feestgebeuren ging op woensdag van start. “De vzw Uylecomité is een verzameling van alle 18 Schriekse verenigingen. Om alles vlotjes te laten verlopen zijn er tijdens het weekend meer dan 400 shiften van drie uur voorzien in ons werkschema. Deze geraakten gelukkig mooi ingevuld door onze enthousiaste Schriekse verenigingen en sympathisanten.” De toegang tot de feesttent is gratis. Voor het optreden van Bobby Prins en het ‘Ontbijt in het Dorp’ kan je op voorhand inschrijven bij de meeste Schriekse handelszaken. Inschrijven voor de Uyleloop doe je via www.rondomnetedal.be