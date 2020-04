Uylecomité schrapt Uylefeesten 2020: “Beslissing genomen met pijn in het hart” Els Dalemans

12u00 0 Heist-Op-Den-Berg Het Uylecomité heeft besloten om de Uylefeesten 2020 op 30, 31 mei en 1 juni in Schriek (Heist-op-den-Berg) te annuleren. “We nemen de beslissing met pijn in het hart, want we waren bijna een volledig jaar bezig met de voorbereidingen. Maar ieders gezondheid en veiligheid primeert. In het najaar organiseren we wél het parochierestaurant en praatcafé.”

“We kunnen op dit moment nog niet inschatten hoe de maatregelen, opgelegd door de overheid, de komende weken zullen evolueren. Omwille van die onzekerheid, lijkt het ons de beste beslissing om de Uylefeesten 2020 te schrappen. Dit is spijtig, want we breidden het succesvolle concept van vorig jaar net verder uit met enkele leuke nieuwigheden, we verwachtten ook niemand minder dan Willy Sommers en Gene Thomas in Schriek.”

Pinksterweekend van 2021

“Maar we hebben nu toch beslist om het volledige feestweekend te verplaatsen naar het Pinksterweekend van volgend jaar, op 22, 23 en 24 mei 2021. We maken deze keuze omdat de Uylefeesten al sinds de jaren ‘60 tijdens het Pinksterweekend worden georganiseerd. We verwachten ook dat de zomermaanden en het najaar al drukke maanden zullen worden door heel wat andere Schriekse evenementen. We hebben de voorbije dagen alle groepen gecontacteerd, en gelukkig kon iedereen meteen bevestigen voor volgend jaar.”

Parochierestaurant

“Het jaarlijkse parochierestaurant, dat vanaf dit jaar wordt ondergebracht in de organisatie van de Uylefeesten, organiseren we wél nog in 2020. We plannen dat evenement in het weekend van 4 en 5 oktober. Naast de parochiezaal bouwen we praatcafé ‘Het Groene Woud’ op. Met dit evenement willen we in 2020 toch een donatie kunnen doen voor de verdere renovatie van de parochiezaal.”