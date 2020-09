Unizo pleit voor 3 jaar lang zomer- en winterterrassen in Heist





Antoon Verbeeck

28 september 2020

09u59 0 Heist-Op-Den-Berg Unizo Heist-op-den-Berg roept de gemeente op om nu een plan op te stellen dat de horeca in Heist-op-den-Berg de zekerheid biedt zomer- en winterterras te kunnen uitbaten voor de komende drie jaar. “Perspectief bieden in deze omstandigheden moet de prioriteit worden", klinkt het.

“Met de coronacrisis zal de horeca nog geruime tijd de gevolgen hebben om er bovenop te komen. Een perspectief bieden van drie jaar geeft de horeca uitbaters de kans om te investeren in kwalitatieve inrichting van een buitenterras", zegt voorzitter Gert Vercammen. “Dit geeft een uitgelezen kans om een uniform en kwalitatief terrasbeleid uit te werken. Het is belangrijk te investeren in een mooi en gezellig straatbeeld. Daar horen ook mooie en verzorgde terrassen bij voor een optimaal winkelhier belevenis. We rekenen op een positief resultaat ten voordele van alle ondernemers.” Eerder kwam er vanuit meerderheidspartij PRO Heist in de gemeenteraad het voorstel om winterterrassen te installeren.